مدير عام الشرطة يشارك فى الإجتماع التشاورى لاقليم شرق أفريقيا





شارك الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد مهدى إبراهيم مدير عام قوات الشرطة عبر المنصة الافتراضية تقنية (video conference ) فى الإجتماع الإفتراضى التشاورى لإقليم شرق أفريقيا(الأفريبول) بالجزائر بحضور اللواء شرطة حقوقى/ النذير خضر أحمد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية والعميد شرطة الدومة عثمان الدومة مدير إدارة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والاقليمية (الانتربول) وناقش الإجتماع التشاورى وفق ( سونا) مقعد شرق أفريقيا (الايابكو) فى المكتب التنفيذى بشأن الإنتخابات القادمة للجمعية العامة للأفريبول فى نسختة الرابعة والتى سوف تنعقد فى العشرين من اكتوبر 2021م يذكر أن الأفريبول يعتبر واحدة من أليات الاتحاد الافريقى الذى يتبع لمجلس الأمن والدفاع أسس بمبادرة من مدراء الشرطة بأفريقيا بمباركة من الانتربول .

الخرطوم ( كوش نيوز)