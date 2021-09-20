السودان يعلن إنتهاء أزمة الأدوية المنقذة للحياة





أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب إنتهاء أزمة الدواء المنقذة للحياة والأساسية ومعالجة المشكلة بالكامل مع الجهات المختصة، مؤكداً الإلتزام بعدم تكرار تجربة شح الدواء مرة أخرى لاعتبارات أن الدواء من الأولويات التي تلتزم الدولة بتوفيرها. وأكد الوزير في منبر بـ(وكالة السودان للأنباء) الإثنين ايجاد الدولة لمعالجة جذرية بتوفير كافة الأدوية والتحكم في وفرتها وسعرها ودعم منظمومة الامدادات الطبية لتصبح الأساس لامداد الدواء في السودان وإغلاق باب التهريب والسوق السوداء. وامتدح النجيب جهود وزارة المالية وبنك السودان ومحفظة السلع الإستهلاكية وبنك البركة لتوفير مبلغ 27 مليون يورو لحل أزمة الدواء، مشيراً إلى أن كمية الدواء تكفي لمدة شهرين وأن هناك معالجات جوهرية وأساسية بالصندوق القومي للامدادات الطبية لإجراء المزيد من الترتيبات مع إدارات الصيدلة لإزالة العثرات والإختناقات لانسياب الدواء، لافتاً إلى الترتيب لإجراء إصلاح هيكلي بوزارة الصحة للخروج بشكل جديد بنهاية أكتوبر المقبل. وكشف النجيب عن ارتفاع نسبة تقزم الأطفال في السودان حيث بلغت النسبة العامة 36% وسط الأطفال، وعزا أسباب هذه الاشكالية إلى سوء التغذية .

الخرطوم ( كوش نيوز)