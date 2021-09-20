السودان.. إيقاف صحيفتين بارزتين





أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، الأثنين، قرارًا، قضى بإيقاف صحيفتي الانتباهة والصيحة، لمدّة 3 أيام لمخالفتهما الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 .

وقال المجلس في تعميمٍ صحفي، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ صحيفة الانتباهة نشرت في يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 العدد 5362 و صحيفة الصيحة في ذات التاريخ في عددها رقم 2381 إعلاناً في الصفحة الأولى للصحيفتين لجهةٍ غير معروفة وغير مسجلة قانوناً هي ” التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان ” تدعو لإغلاق الطرق القومية يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021.

وأوضح المجلس أنّه وبعد الإطلاع على القوانيين خالفت الصحيفتان الوثيقة الدستورية لسنة 2019تعديل 2020 في المادة 57 البند “4” والتي تنصّ على ” تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أوالعرقية أوالعنصرية أوالثقافية أوالدعوة للعنف أو الحرب ” ، وخالفت الصحيفتين قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 المادة “24” مسؤولية رئيس التحرير.

وأردف” تنص المسؤولية على ” رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة ويكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية أو الجنائية عن كلّ ما ينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأيّ مسؤولية قانونية أخرى قد تقع على الصحيفة أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر ” وخالفت المادة 26 البند “ح ” والتي تنص على ” عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب والعنف ” .

وأشار المجلس إلى أنّ الإعلان المنشور في الصحيفتين المادة 15 “3” والتي تنص على ” مراعاة الإصدارات الصحفية للتوزان التحريري والإعلاني وفي كلّ الأحوال يجب ألاّ تطغى المادة الإعلانية على المادة التحريرية ” حيث طغت المادة الإعلانية على التحريرية في النشر بالتاريخ المذكور .

وأضاف”وفق هذه المخالفات واستناداً على المادة 33 الفقرة ” د” من قانون الصحافة والمطبوعات والصحفية لسنة 2009 الفصل السابع الجزاءات والعقوبات تقرير تعليق الصحيفتين عن الصدور لمدة 3 أيام تبدأ اعتبارًا من 21 سبتمبر 2021 وحتى 23 سبتمبر 2021 وتنفيذ القرار مباشرةً .

باج نيوز