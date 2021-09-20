مباحثات بين السودان وسوريا لبحث معوّقات الاستثمار





بحث السودان التعاون مع سوريا في مجال الاستثمار والمشاكل التي تعترض الاستثمارات السورية في البلاد.

والأثنين، التقى وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، سفير سوريا بالخرطوم حبيب عباس.

وقدّم وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم شرحًا حول الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة والتي أقرتها الحكومة الانتقالية والممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكات مع القطاع الخاص تسهيلاً للاجراءآ ت.

وأشار بحسب وكالة السودان الرسمية، الأثين، إلى أنّ قانون الاستثمار ساوى بين المستثمر الأجنبي والمحلي، من خلال إنشاء شركة تأمين للاستثمار والعمل بنظام البوت والاستثمار المباشر.

وأوضح الهادي خلال مباحثاته مع السفير السوري، أنّ وزارته تولى الاستثمارات العربية الاهتمام الأكبر، معلنًا أنّ لديهم خطّة لحلّ مشكلة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة قريّ ومناطق أخرى.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز