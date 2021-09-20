بعد إساءته الكلامية.. هاني شاكر يؤكد أن قرار شطب حسن شاكوش نهائي





بعد أن دخل حسن شاكوش، في مشادة كلامية مع رضا البحراوي، خلال إحدى الحفلات بالساحل الشمالي. والتي انتهت بعدم إعطاء “شاكوش” تصريحاً جديداً بالغناء. وبهذا الخصوص، قال الفنان “هاني شاكر” نقيب الموسيقيين: “إن القرار الذي جرى اتخاذه ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، كان صحيحا لما فعله من عمل غير أخلاقي.” وأضاف(بحسب الامارات نيوز): ” قرار شطب حسن شاكوش، سيكون نهائي بعدم إعطائه تصريح من جديد للغناء.” وكانت مشادة كلامية جرت عقب مطالبة “شاكوش” لفرقة “البحراوي” بالنزول من على خشبة المسرح حتى يصعد هو. الأمر الذي أدى للتشابك اللفظي بينهم، وقيام” شاكوش” بتوجيه إهانات للإيقاعيين عن طريق استخدام مثل شعبي غير لائق. وهو ما رد عليه” البحراوي” ووصفه لـ شاكوش، بأنه “مطرب فلاشات”.

الخرطوم(كوش نيوز)