الفنان جعفر السقيد يكشف المثير عن مشواره الغنائي ويدافع ” مافي زول وصل أغنية الطمبور قدري”





كشف الفنان جعفر السقيد الكثير والمتعلق بمشواره الغنائي حيث قال خلال حوار له بموقع خبرك انه يعتبر من أكثر الفنانين الذين استطاعوا توصيل أغنية الطمبور الي كل البيوتات السودانية وأصبح معروفا لدي الكبير والصغير.

وأردف السقيد قائلا غناء الطمبور ليس محصورا على مناطق معينة في السودان وكل من شخص يمكنه أن يصبح فنان طمبور ولكن يوجد فرق بين فنان الطمبور والمغنواتية التي نشاهدهم الآن يملون الساحة الفنية. وانخرط النصري لكشف المزيد حيث ذكر أنه من أكثر الفنانين الذين أثر الإنقاذ على مشواره الفني لأنه كان يهتف ضد النظام من خلال الأغنيات التي قدمها بجانب الاعتقالات التي تعرض لها في ذلك الوقت ولكن لم تؤثر عليه بل زادته قوة وعزيمة ولم يعطيها الإهتمام الأكبر على الرغم من المشاكل التي واجهته جراء ذلك.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)