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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 452.00جنيه
الريال السعودي : 120.53جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 528.84 جنيه
الدرهم الإماراتي : 123.83جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 123.88 جنيه
الجنيه الإسترليني : 614.72جنيه
الجنيه المصري : 28.88جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.