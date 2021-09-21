حركة العدل والمساواة تدين محاولة الانقلاب على إرادة الشعب





أدانت حركة العدل والمساواة السودانية محاولة الانقلاب على إرادة الشعب، داعية جماهير الشعب والقوى السياسية إلى وحدة الصف حفاظا على مقدرات الشعب وثورته. وقالت الحركة فى بيان لها وفق (سونا) إن المحاولة الانقلابية يائسة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء حيث أصبح الشعب السوداني على وقع مغامرة فاشلة من بعض المحسوبين على قوى الإبادة والتفتيت لوقف عجلة التغيير التي مهرت بدماء غالية وزكية عبر نضال تراكمي مستمر قدمت قوى الثورة السودانية خلالها الأرواح والدماء من أجل التغيير وإقامة دولة العدالة والمواطنة المتساوية. ودعت حركة العدل والمساواة السودانية جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وشابات وشباب لجان المقاومة والتروس وقوى الحرية والتغيير إلى وحدة الصف و الخروج عن العباءات الضيقة إلى رحاب هيكلة حقيقية للتحالف وتكوين حاضنة فاعلة دعما لحكومة الثورة وحفاظا على مقدرات الشعب.

الخرطوم (كوش نيوز)