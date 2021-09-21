اتهام غرفة الحافلات السفرية بتجاوزات بقيمة (70) مليون جنيه





اتهم الأمين العام السابق للجنة التسييرية للغرفة القومية للحافلات السفرية بولاية الخرطوم عمار محمد حسين بتجاوزات مالية كبيرة في الغرفة وقال إن الإيرادات خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من (70) مليون جنيه ألا أنها بددت في بنود صرف غير منطقية، مشيراً إلى رصيد الغرفة في الحساب المصرفي في مارس الماضي (6,499) مليون فقط بينما إيراد قطاع أم درمان فقط تجاوز (6) مليارات في ذات الشهر. وأكد أن إيرادات الغرفة تعتبر الأعلى حيث تضم أكثر من (700) حافلة تعمل في عدد من الولايات. وبحسب صحيفة (اليوم التالي) بلغ صرف مرتبات المكتب التنفيذي للغرفة لشهر مارس (416) ألف جنيه والحوافز بلغت (1.6) مليون جنيه، ومساهامات بلغت (1.194) مليون جنيه، الإيجارات (221) ألف جنيه، الترحيل (113) ألف جنيه، وضيافة ونثرية (285) ألف جنيه فيما تجاوزت مخصصات الأعضاء (335) ألف جنيه، وشرطة وتأمين (249) ألف جنيه. وأشار عمار إلى أن إيرادات قطاع أم درمان لشهر مارس الماضي بلغت (6.692.940) جنيه، ونوه إلى أن منصرفات قطاع أم درمان بلغت أكثر من (7) مليارات، مبيناً أن رصيد البنك في فبراير الماضي كان (8.453909)جنيهات. وكشف الأمين العام السابق للغرفة عن تجاوزات عدة بالغرفة من بينها زيادة رسوم العضوية من (1350) جنيهاً إلى (1500 )جنيه. وقال عمار إنه حينما رفض ذلك تمت إقالته من منصب الأمين العام بمؤامرة وأضاف ” سلمنا كافة ملفات التجاوزات والفساد بالغرفة لاتحاد غرف النقل ممثلا في رئيس اتحاد عرف النقل الكابتن عادل المفتي إلا أنه لم يتخذ أي قرار، وطالب لجنة تفكيك التمكين بالتدخل لحسم الفساد الفاضح بالغرفة.

الخرطوم (كوش نيوز)