بيرتيس: تبديل الحكومة الانتقالية في السودان بحكم عسكر مرفوض





أعلنت الأمم المتحدة رفضها أيّ دعواتٍ للقيام بانقلابٍ عسكري أو تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكر.

وقال الممثل الخاص ـ الأمين العام للأمم المتحدّة ورئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، إنّ الدعم سيكون مستمرًا لتقديم المساعدة والمشورة لأصحاب الحكم المدني الشامل.

وأدان فولكر محاولة الانقلاب العسكرى التى خطّط لها فجر اليوم، مؤكًدًا إدانة الامم المتحدة لأيّ محاولة انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي والديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة كما جاء في الوثيقة الدستورية.

وشدّد على ضرورة استمرار جميع أصحاب المصلحة بالإلتزام بالعملية الانتقالية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مستقبل سلمي ومستقرّ وديمقراطي.

والثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى “التصدي لها”، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانًا أكد فيه “إحباط المحاولة الانقلابية والسيطرة على الأوضاع..

ويعيش السودان مرحلة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، بعد احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز