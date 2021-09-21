تشكيل حكومة جديدة في النيل الأزرق





أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، قرارًا قضى بتشكيل حكومة جديدة.

وحوى القرر تعيين عباس عبد الله بيلو كارا وزيرًا للمالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله عيسى زايد وزيرًا لوزارة الزراعة والغابات، منير الياس عبد الله الشايب، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، يوسف عبد الله أحمد الزين وزيرًا لوزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية، إشراقة أحمد خميس وزيرًا لوزارة التربية والتعليم، أشرف حسن خضر وزيرًا لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، بعد احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز