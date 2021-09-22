وفرة واستقرار في الوقود بالمحطات





شهدت محطات الوقود بالعاصمة وفرة في حجم كميات المشتقات البترولية.

وقال مدير الإمدادات بشركة (أويل ليبيا)، حاتم سيد، في حديث لـ(السوداني) إن وضع الإمداد بالشركة مستقر، مشيراً لتراجع نسبة المبيعات إلى (20%) خاصة بعد ارتفاع الأسعار.

وقال وكيل محطة وقود بالخرطوم إن إغلاق الشرق يؤثر على بعض الولايات التي تستورد الوقود عبر الناقلات، في حال استمر لأكثر من أسبوع، وأوضح حدوث وفرة في المشتقات البترولية المنتجة محلياً،لافتاً إلى أن وضع الوقود بالمحطات متوفر وبكميات كبيرة.

وأشار وكيل محطة وقود بأمدرمان ــ فضل حجب اسمه ــ إلى أن هنالك إغراقاً للمحطات بالوقود،، مضيفاً أن استيراد الوقود من بورتسودان يتم عبر الأنابيب وليس الشاحنات، وأوضح تراجع حجم الشراء على مستوى المركبات العامة والخاصة.

وأوضحت وكيل محطة وقود بالخرطوم “2”، فتحية محمد، حدوث وفرة في المشتقات البترولية، مقللة من أثر إغلاق موانئ بورتسودان على إنسياب الوقود بالمحطات لاستيراده عبر الأنابيب.

الخرطوم :عبير

صحيفة السوداني