يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم





يميل كثيرون، في بداية كل يوم، إلى قراءة ما يدخل السرور والبهجة عليهم. ومن ثم، يبحثون عن أي شيء إيجابي يزيدهم تفاؤل تجاه مستقبلهم القريب. وبناء على ذلك، يصبح تتبع الأبراج والتنبؤات وغيرها محط أنظار البعض، فشغلهم الشاغل هو الحصول على قدر كاف من التقدير، والارتقاء مهنيًا واجتماعيًا بمرور الوقت، أو حتى الاستدلال على صدق أو كذب شعور دائمًا ما يلازمهم.

ومن ثم، يسعى البعض إلى معرفة صفات الأشخاص الذين يتعاملون معهم، وما إذا كانوا يكنون لهم التقدير والاحترام، أو يحاولون قدر الإمكان تعطيلهم والتمتع بالمميزات التي لا يمتلكونها.

في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت»، 4 أبراج يتصف مواليدها بالغيرة من الآخرين، حسب ما نشره موقع «pinkvilla» الذي نوه إلى أن «السمات التالية عامة وتركز بشكل أساسي على صفات الأبراج الخاصة بك، لكنها قد لا تنطبق على جميع السمات المذكورة».

4. برج الحمل

يتسم مواليد برج الحمل برغبتهم الدائمة في التنافس مع الآخرين، فلا تكون حالتهم المزاجية في أفضل حال حينما يكون من حولهم أكثر نجاحًا، أو يحققون طموحاتهم.

وبالتالي، حينما يجد مواليد برج الحمل الآخرون يقطعون خطوات تصاعدية يغارون منهم، حتى لو وصل بهم الحال إلى الحسد وفق المنشور.

3. برج العذراء

بالنسبة لمواليد برج العذراء لا يشغلهم نجاح الآخرين مطلقًا، لكن إن كان هذا التفوق على حسابهم فهنا تكمن المشكلة.

ومن ثم، وحال تحقيق التفوق عليهم، يبدأ مواليد برج العذراء في التخطيط حتى يدفعوا الآخرين بالشعور بسوء حياتهم.

2. برج العقرب

لا يجد مواليد برج العقرب سعادة في فرحة الآخرين، فهم لا يشعرون بالرضا عندما يحدث شيء جيد لمن حولهم.

وعليه، يشعر مواليد برج العقرب بقلق وغيرة شديدين، إلى حد يدفعهم من الاستياء من الناجحين.

1. برج الدلو

بطبيعة الحال، لا يهتم مواليد برد الدلو بتفاصيل حياة الآخرين، لكن ما عن يجدوا أحدًا حققًا نجاحًا، يشعرون بعدم الأمان حيال حياتهم.

بناءً على ما سبق، يبدأ مواليد برج الدلو في مقارنة أنفسهم بالأشخاص الناجحين، ويتمنون أن ينالوا ما يتمتع به هذا الفرد

المصري لايت