مخزون القمح يكفي لأسبوعين بسبب إغلاق الشرق





كشفت مصادر مطلعة عن بدء التأثير الفعلي لإغلاق شرق البلاد وتعطيل الحركة بالموانئ ما انعكس على شح الوارد من السلع الإستراتيجية وفي مقدمتها السكر والقمح.

وقالت مصادر مطلعة بحسب (باج نيوز) أمس، إن المخزون الإستراتيجي للقمح يغطي الاستهلاك حتى منتصف الأسبوع المقبل فقط، ونوهت إلى أن الإغلاق حال دون تفريغ ونقل باخرة أمريكية تحمل (50) ألف طن من القمح بميناء بورتسودان.

وحذرت المصادر من مغبة استمرار إغلاق الطرق والميناء لتأثيره المباشر على معيشة المواطن.

صحيفة اليوم التالي