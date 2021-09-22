مقترح لمجلس الأجور بزيادة الحد الأدنى لراتب المعلم





كشفت النقابة العامة لعمال التعليم العام عن دراسة ومقترح أعده المجلس الأعلى للأجور من شأنه زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم في موازنة العام المقبل إلى (24) ألف جنيه. وأوضحت النقابة أنها أعدت دراسة أخرى رفعتها لمجلس الوزراء طالبت فيها برفع الحد الأدنى للأجور إلى (21) ألف جنيه. وقال نائب رئس اللجنة التسييرية للنقابة خالد سليمان في تصريح بحسب صحيفة اليوم التالي، إن كل المؤشرات تؤكد أن منشور إزالة التشوهات في مرتبات المعلمين سيطبق ويصرف خلال مرتب سبتمبر الحالي. وفي سياق متصل أوضح سليمان أن اليوم الأول من العام الدراسي كان إدارياً على أن تنتظم الدراسة بالتدرج مطلع الأسبوع المقبل. ونفى ما أشيع بشأن وجود خلافات بين اللجنة التسييرية ولجنة المعلمين وأكد عملهما بتنسيق وتناغم تام، وكشف أن بدل الوجبة للمعلمين ارتفع من مئتين وعشرين جنيهاً إلى سبعة آلاف وسبعمائة جنيه شهرياً، داعيا المعلمين للتحلي بالصبر إلى حين صرف المستحقات وفقاً المنشورات.

الخرطوم (كوش نيوز)