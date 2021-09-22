إجتماع للجنة العليا لمستشاري مشروع اليونيدو بالخرطوم





إنعقد بمباني منظمة اليونيدو بالخرطوم إجتماع اللجنه العليا لمستشاري مشروع اليونيدو بالخرطوم برئاسة البروفيسورعبد الرحمن علي الكاروري الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم وبحضور السيد ريكاردو سافيقليانو مدير مشروع اليونيدو والسيد ميشيل ريسكالديني مدير الاتحاد الاوروبي والدكتور محمد السيد مدير مكتب اليونيدو بالخرطوم والأستاذ فيصل كمال مدير الإدارة العامة للتدريب المهني. حيث ناقش الاجتماع تخصيص الإتحاد الأوروبي مبلغ (348) ألف دولار لصالح مراكز التدريب المهني التابعة للمنظمة بغرض تدريب وتأهيل وبناء قدرات الطلاب. وأشادت اللجنه خلال الإجتماع وفق ( سونا) بجهود الإتحاد الأوروبي واليونيدو في دعم مشروعات التدريب المهني بالولاية خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات. أيضا تخلل الإجتماع عرض توضيحي لما تم تنفيذه من مشروعات خلال المرحله السابقة من العام 2021م والتحديات والمشاكل ووضع الحلول المناسبة، اضافة الى استعراض ومناقشة خطة العام القادم 2022م. وفي الختام أمن الإجتماع على تمديد عام إضافي للفترة الزمنية المحددة للمشروع. الجدير بالذكر أن الإجتماع هو السادس للجنة الإستشارية للمشروع وهي تضم ممثلين من مختلف الأجهزة الحكومية والمنظمات والقطاع الخاص. والمشروع يتم تمويله من الإتحاد الأوروبي وينفذ بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بمراكز التدريب المهني بالخرطوم.

الخرطوم( كوش نيوز)