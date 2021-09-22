تحسين معاشات المفصولين تعسفياً





عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً الاربعاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إجتماعها رقم(٦٣) برئاسة الأستاذة هانم برهان الدين، رئيسة اللجنة. وأطلعت اللجنة خلال إجتماعها على سير إجراءات تحسين المعاش التي بدات بديوان شؤون الخدمة خلال الأسابيع الماضية، ونوهت اللجنة المعاشيين والمستفيدين إلى ضرورة توجههم إلى مكاتب إدارة صندوق المعاشات بالعاصمة والولايات لإستكمال ملفاتهم. ونظرت اللجنة وفق ( سونا) في عدد من ملفات المفصولين في عدد من المؤسسات والهيئات تضمنت مشروع الرهد الزراعيّ وبلغ عدد الإستمارات ١٠٨ إستمارة أوصت اللجنة بإعادة مفصولين أثنين وتحسين معاش ٤٩ وإستكمال بيانات ٤٢ وتعديل الدرجة الوظيفية لعدد ١٥ مفصولاً، بنك النيلين إستمارة وأحدة وأوصت اللجنة بإعادة المفصول، وزارة المالية (ملحق) تقدمت بإستمارة وأحدة وجاءت التوصية بتحسين معاش المفصول، هيئة حلفا الزراعية ٤٣ إستمارة واوصت اللجنة بتحسين معاش ٤٢ مفصولاً وتعديل معاش مفصول، دلتا طوكر الزراعية وبلغ عدد الإستمارات ٨٠ إستمارة وأوصت اللجنة بإعادة ٢٧ مفصولاً وتحسين معاش٥٣ وتعديل الدرجة الوظيفية لمفصول وأحد ، سلخانة امدرمان ١٢ إستمارة وأوصت اللجنة بتحسين معاش المفصولين، الموكز القوميّ للبحوث حيث بلغ عدد المفصولين ٢ وجاءت التوصية بإعادة المفصولين، البنك العقاريّ(ملحق) وبلغ عدد الإستمارات ٦١ وأوصت اللجنة بإعادة ٢٦ وتحسين معاش ٣٤ وإستكمال بيانات مفصول وأحد، وزارة الصناعة وتقدمت بإستمارة وأحدة وأوصت اللجنة بإعادة المفصول، والشركة السودانية للحبوب الزيتية وتقدمت بإستمارة وأحدة وأتت التوصية بإعادة المفصول، شركة النيل للبترول وبلغ عدد الإستمارات 42 إستمارة وأوصت اللجنة بإعادة 8 للعمل وتحسين معاش ٣٤ مفصولاً. وأشارت اللجنة إلى أن عملها قد شارف على الإنتهاء وستقدم تقريرها النهائيّ للسيد رئيس الوزراء قبل نهاية العام بعد إستكمال كآفة الملفات.

الخرطوم ( كوش نيوز)