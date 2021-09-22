قوائم سلع مزادات النقد الأجنبي على طاولة البنك المركزي





وزارة التجارة اليوم بمشاركة وزارات الصحة، الزراعة، الري، الصناعة، الطاقة والنفط ، إدارة الجمارك، جمعية حماية المستهلك، اتحاد الغرف الصناعية واتحاد الغرف التجارية . وافتتح الورشة فاروق محمد النور نائب محافظ بنك السودان المركزي والسيد نادرالريح وكيل وزارة التجارة اللذان اكدا على أهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة والوصول إلى تناغم تام بين الجهات فيما يتعلق بقائمة السلع التي تدخل المزاد وتحديثها ومتابعتها بشكل دقيق. وتم التأكيد على الاهتمام بجودة البيانات من أجل ضمان سلامة عمليات المزاد. وتم استعراض عدد من الأوراق الهامة في هذه الورشة من بينها ورقة قدمتها إدارة الجمارك عن برنامج النظام المنسق (HS) وكان نظاماً متطوراً ومواكباً للتطورات التي حدثت في التجارة العالمية وأنه يوفر بيانات عن جميع السلع التي تدخل المزاد ويكون لكل سلعة رمز CODE موحد ليسهل عمليات تنظيم المزادات . كما قدمت ورقة أخرى من قبل وزارة التجارة بشأن ضوابط الاستيراد من أجل السعي لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وتنظيم إستيراد السلع للحفاظ على موارد النقد الأجنبي . وقدمت الورقة الثالثة وفق (سونا) شرحاً وافياً عن آلية تنظيم بنك السودان المركزي لمزادات النقد الاجنبي خاصة بعد تبني النظام الإلكتروني لإجراء المزادات بكفاءة وشفافية ودقة.

الخرطوم (كوش نيوز)