لجنة إزالة التمكين بالشمالية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة





أدانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال العامة بالولاية الشمالية المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد مقرر اللجنة الاستاذ الفاتح نجم الدين أنه وفي ظل الوضع الماثل والمشاكل المفتعلة للانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة فإن محاولات الانقلابات متوقعة ولم نستغرب لها لان هناك عناصر عسكرية ومدنية لم تستوعب حقيقة التغيير الذي جرى، ومن الصعب تغيير عقليتها الجامدة التي ترسخت خلال السنوات الثلاثين العجاف بفعل الادلجة والتدجين وترسبخ ثقافة المشروع الحضاري الزائف.

وقال إن عتاة الاخوان المسلمين يعتقدون أنهم يسعون الي إسترداد ديارهم الخاصة لان سياسة التمكين وتكويش مقدرات البلاد لذواتهم الخاصة كانت قائمة على أساس أن الدولة السودانية عبارة عن ضيعة مخصوصة لحركة الاخوان المسلمين الذين لايؤمنون بالدولة الوطنية ذات الحدود الجغرافية، لذلك هم يسعون لاسترداد أصولهم الخاصة كما يظنون وهما.

وأشار مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالشمالية في تصريح لـ(سونا) الى أنهم جاهزون لكل السيناريوهات دون إنكسار أو ضعف، وأضاف أن فلول النظام البائد في محليات الولاية الشمالية المختلفة تحت الرصد والمتابعة وأن كل من يثبت ضده ممارسة أي نشاط سياسي سيتم التحفظ عليه ومعاقبته باحكام القانون الجنائي وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ويستحيل أن تعود حركة التأريخ وصيرورته الطبيعية الى الوراء.

سونا