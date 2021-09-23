ارتفاع تحويلات المغتربين لـ(716,9) مليون دولار





كشفت مصادر مصرفية عن ارتفاع حجم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج من (136.1) مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2020م، إلى (716.9) مليون دولار في النصف الأول من العام 2021م، بعد تخفيض الحكومة الانتقالية في فبراير الماضي قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف.

وقالت المصادر إن إجمالي مشتريات المصارف والصرافات من العملات الأجنبية، منذ تاريخ اتخاذ الحكومة قرار توحيد سعر الصرف في 21 فبراير حتى 7 سبتمبر 2021م بلغ (2.1) مليار دولار، وسجل شهر مارس أعلى قيمة مشتريات بواقع (523.2) مليون دولار، كما بلغ إجمالي مبيعات المصارف والصرافات من العملات الأجنبية خلال نفس الفترة مبلغ (1.4) مليار دولار.

الخرطوم: الطيب علي

صحيفة السوداني