الوسطاء العقاريون: هناك جهات تتربص بالكيان وجاهزون لحسمها





كشف عضو ملتقى الوسطاء العقاريين السودانيين، محمد صلاح، عن وجود جهات تتربص بكيان الوسطاء العقاريين الجسم الذي برز مؤخراً في الساحة، وتبنى قضايا ومشاكل القطاع، واستطاع في فترة وجيزة إقامة مؤتمره الأول في قاعة الصداقة، وأعقبه بورشة لمناقشة التوصيات أمس الأول بفندق (برادايس).

وشدد صلاح على بروز جهات كانت لديها مصالح مع النظام البائد، واستغلت جسم العقاريين للتكسب من ورائه ولتمرير أجندتها، وأضاف أن الجسم الجديد وقف حائط صد أمام هؤلاء المنتفعين وأصحاب الأغراض الدنيئة؛ مما جعلهم يناصبونه العداء.

وناشد الوسطاء العقاريين قطع الطريق عن كل من يدعو لشق الصف، وتعطيل الجهود التي بذلت، وشدد صلاح بأن لديهم معلومات حول من سمَّاهم بالشرذمة، وقال إنهم جاهزون لكشفها للجهات الحكومية وفي مقدمتها لجنة إزالة التمكين.

وكشف عن تقديم مخرجات الملتقى لعدد من المسؤولين، والاجتماع مع عدد من الجهات الرسمية والعدلية، متوقعاً صدور عدد من القرارات قريباً.

الخرطرم :الطيب علي

صحيفة السوداني