وزير الداخلية يترأس إجتماع هيئة إدارة الشرطة





عقدت هيئة إدارة الشرطة اليوم إجتماعها الدوري برئاسة الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية وبحضور الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم المدير العام لقوات الشرطة وأعضاء الهيئة . وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بحسب سونا أن الاجتماع ناقش مشروع لائحة جوازات السفر والهجرة للعام 2021 بجانب لائحة القوائم والسيطرة الهجرية للعام 2021 حيث حظي الموضوعين بنقاش مستفيض من الأعضاء في الجوانب القانونية والإنسانية واللوجستية . وإستعرض أعضاء هيئة إدارة الشرطة الموقف الأمني والجنائي بالبلاد .ووجه الإجتماع بمتابعة إنفاذ الخطط الأمنية بغية القضاء علي كافة المظاهر السالبة والحفاظ علي الأمن والطمأنينة العامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تكفل للمواطن ممارسة حياته اليومية في كافة المناحي وبسط سيادة حكم القانون.

الخرطوم (كوش نيوز)