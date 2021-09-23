البرهان يبعث ببرقية تهنئة لخادم الحرمين بالعيد الوطني للسعودية





بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم ببرقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، متمنياََ لحكومة المملكة وشعبها، مزيداََ من التقدم والنماء. وأشاد رئيس مجلس السيادة في برقيته، وفق (سونا) بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وعمق روابط الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين مؤكداََ حرص السودان علي تمتين علاقات التعاون المشترك. وجدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رغبة السودان في المضي قدماََ نحو تعزيز علاقات البلدين والإرتقاء بها لخدمة مصالح الشعبين السوداني والسعودي.

الخرطوم (كوش نيوز)