رئيس مجلس السيادة يلتقي مدير مكتب أفريقيا جنوب الصحراء والساحل





أشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمواقف جمهورية ألمانيا الإتحادية الداعمة للسودان ووقوفها المستمر مع إنجاح عملية الإنتقال الديمقراطى بالبلاد. وأكد سيادته لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، السفير روبرت دوغلر مدير مكتب أفريقيا جنوب الصحراء والساحل بالخارجية الألمانية ، الإلتزام بالعمل لإنجاح عملية الإنتقال السياسي بالبلاد وفق مقتضيات الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستواصل دورها فى دعم الفترة الانتقالية وحمايتها. وأوضح السفير روبرت دوغلر فى تصريح صحفى وفق (سونا) ، ان اللقاء تطرق للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين إلى جانب سير الفترة الإنتقالية. وأضاف دوغلر، ان جمهورية ألمانيا ستواصل وقوفها ودعمها للسودان للسير فى طريق الديمقراطية والإزدهار ، مشيرا إلى أن بلاده تجمعها علاقات صداقة قديمة مع السودان بدأت منذ أن نال إستقلاله فى خمسينات القرن الماضي . وعبر عن ثقته وتفاؤله بمواصلة الحكومة الألمانية التي سوف تتشكل بعد الإنتخابات التى ستجرى في ألمانيا الأحد القادم، تعاونها ودعمها للسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)