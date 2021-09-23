والي كسلا يفتتح مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر





إفتتح والي كسلا المكلف أمين عام الحكومة الأستاذ الطيب محمد الشيخ أمس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر البعثة الفرعية لشرق السودان، ورحب الوالي بإفتتاح المكتب وإعادة نشاطه علي مستوى شرق السودان ليتكامل جهده مع جهد حكومة الولاية وأجهزتها الأخرى لتحقيق العديد من الأهداف. وقال الوالي إن ولاية كسلا ولاية حدودية إستقبلت اللاجئين من دول الجوار الذين شاركوا المجتمعات المحلية الخدمات وكافة الإحتياجات، وأضاف أن الولاية تعتبر واحدة من الولايات التي تتعرض إلى الكثير من الإشكاليات بسبب الحروب والفيضانات والسيول والإشكاليات الصحية والأمراض العابرة للحدود المصاحبة لتدفقات اللاجئين، بالإضافة إلى إشكاليات التهريب بأنواعه المختلفة، موضحاً أن وجود مكتب للصليب الأحمر بولاية كسلا والمنظمات الأخرى سيساعد الولاية كثيراً في كيفية تخفيف آثار هذه الكوارث علي المواطنين . وأكد أن حكومة الولاية ستمد أياديها لدعم البرامج التي ستقدم عبر الصليب الأحمر والمنظمات الأخرى من أجل الإنسانية وحفظ كرامة الإنسان. من جانبه أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان باسكال توتان دعم اللجنة لمختلف برامج الولاية والتعامل بشفافية، مستعرضاً دور اللجنة خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات للأشخاص الذين فقدوا التواصل مع ذويهم بسبب النزاعات المسلحة. وأشار إلى تداعيات إندلاع الحرب في اثيوبيا أدت إلى لجوء ونزوح العديد من الأشخاص إلى عدد من المناطق ويحتاجون إلي دعم اللجنة وكذلك المناطق الاخرى، واضاف أن اللجنة تعمل خارج كسلا وسبق لها أن قامت بتقديم مساعدات إلى مستشفي كسلا التعليميّ ممثلة في دعم غرفة الطوارئ وإدارتها ودعم قدرات الموظفين علاوة علي تقديم معدات لمعالجة الأشخاص المصابين بجروح النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن اللجنة تعمل كجهة مستقلة وفي بعض الأحيان تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتنفيذ الأنشطة.

الخرطوم كوش نيوز