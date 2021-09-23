حمدوك يلتقي بمسؤول بوزارة الخارجية الألمانية





التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر االخميس بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء مدير إدارة أفريقيا شبه الصحراء والساحل بوزارة الخارجية الألمانية السيد دوغلروذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء للشراكات والتعاون الدولي. واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء وفق(سونا) جهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أسهمت في تثبيت العملة الوطنية وخفض التضخم، فضلاً عن جهود الإصلاحات في الجانب التشريعي، موضحاً أن فترة الأربع سنوات من عمر الفترة الانتقالية ستكون كافية للحكومة والمواطنين لإقامة انتخابات في أجواء ديمقراطية. من جانبٍ آخر فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالجارة اثيوبيا، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الحل السياسي عبر التفاوض لأزمة التيغراي، مشيراً إلى أن السودان فتح كافة المسارات لدخول المساعدات الإنسانية لإثيوبيا. تلقى رئيس مجلس الوزراء تنويراً حول زيارة مدير إدارة أفريقيا شبه الصحراء والساحل بوزارة الخارجية الألماني لإثيوبيا ولقاءاته بالقيادة الإثيوبية وقيادة الاتحاد الافريقي والرسالة التي نقلها للحكومة الإثيوبية المتمثلة في ضرورة حل أزمة التيغراي عبر الحوار بدلاً عن الحرب. وتناول اللقاء الأوضاع بالبلاد، حيث أكد دوغلر في هذا الصدد دعمهم للتحول الديمقراطي والحكومة الانتقالية، مشيداً بدور السودان في استضافة اللاجئين الإثيوبيين.

الخرطوم (كوش نيوز)