لماذا الهجوم الإعلامي علي الفريق أول ركن/عبد الفتاح البرهان – القائد العام للقوات المسلحة ؟
لماذا الهجوم الإعلامي علي السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن/عبد الفتاح البرهان – القائد العام للقوات المسلحة ؟
– هل ما قاله السيد الرئيس ليس حقيقياً؟ هل الحكومة الحالية لا تعتمد في تعيناتها علي المحاصصات والولاءات الحزبية؟ وهل لا يشتم أغلب الوزراء والمدراء في الأجهزة التنفيذية المختلفة المؤسسات العسكرية ليل نهار؟ وهل ليس هناك عملاء يتفاخرون بعمالتهم وهرولتهم للخارج؟ وهل الوضع الإقتصادي إزداد سوءاً بسبب التشاكس السياسي وتوزيع “الكيكة” دون الإلتفات لمعاناة المواطن؟ هي كلها أسئلة إجابتها بالتأكيد أنها صحيحة من قبل السواد الأعظم من الشعب السوداني الصامد الصابر، بإستثناء طبعاً الغرف الإعلامية التي تُحرك وتُدار لشغل المواطن البسيط عن كل هذه الأزمات وإفتعال المشاكل والأزمات ضد المؤسسة العسكرية لصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي كان الفشل الزريع في حلها.
– لقد صبرت المؤسسات العسكرية علي تصرفات الصِبيانية والهزلية من الكثيرين ليس لضعف أو وهن منها، إنما تقديرات لظرف البلاد وهي قادرة علي أن ترجع كل متطاول لحجمه الطبيعي بالقانون، ولكنها الكياسة والفِطنة التي تميز قادة المؤسسات العسكرية عن غيرهم من الكيانات الهلامية والطفيليين النشطاء تجّار الأزمات ومتسلقي الثورة، لعلمهم اليقين أن كل هذه الشتائم والسِباب لأن القوات المسلحة قالت كلمتها أن لا إكتناز للسلطة لحزب واحد أو مجموعة متسلقة وأن الإنتخابات هي التحول الديمقراطي الحقيقي وليس تُرهات وخطرفات البعض.
#الهيكلة_أضغاث_أحلام.
#من_غيرنا.
بقلم
أسد البراري
3 تعليقات
🔴البرهان يتحدث مع قوم ويفتكر انهم رجال دوله ويظن فيهم العقل و الفهم و لكن الحقيقه هم عملاء وخونه ونشطاء غير اذكياء و غير موثوق بهم البته〰〰..
امريكا اصبحت لسان طويل واعلام تخويف و فعل في الميدان والارض والواقع معدوم 〰〰..امريكا افلست و اكثر دوله مهزومه و مديونه〰〰 …لم يتبقي لها سلاح الا الحرب الاعلاميه والحكام العملاء و زرع العملاء في البلاد لاستعمار بلادهم بالانابه عنها وفي نهايه المطاف تركبهم عجل الطائرات….〰〰
مرحب بعقوبات امريكا 〰〰…عندما كانت موجوده دولارها كان ب 15جنيه او اقل و البنزين ب 10جنيه او اقل…. 〰〰
الزمن زمن الصين وروسيا و المتغطي بامريكا جعان وعميل وعريان وجبان..〰〰
من خاف من امريكا و عملاء امريكا مصيره الهلاك〰〰..
فك ارتباط العالم بامريكا فيه خير العالم 〰〰
انتهي..
🔴 SGS NEWS✔
sep 24
21
✒/حر الراي
كفيت ووفيت يا أسد البراري لكن هل تفقه البقرُ ؟؟
اللذين ينبحون بالهيكله وعلى رأسهم عقار وعرمان ومناوي هدفهم زرع مُرتزقة سلفاكير وديبي داخل قواتنا النظاميه حتى يكونوا بمثابة حصان طِرواده لجيوش أسيادهم في جوبا وإنجمينا والتي يحلمون بتحرير السودان (من أهله) على رماح الغُزاةِ العُراه (حُلم إبليس في الجنه)
#الهيكلة_أضغاث_أحلام.
#من_غيرنا.
حكومةالفشلوالمحاصصات دي البرهان أكبر رأس فيهاحتى بعض مهام المدنيين تنازلوا عنها لعسكر السيادي وأي فشل نصيب البرهان فيه يفوق نصيب كل ألمدنيين,لذلك خلينا من التعرصة وكتابات المديدةحرقتني.!سقوط الكضاب وزمرته كان أضغاث أحلام وتحقق عشان كده ماتدفن راسك في الرملة يانعامة البراري …