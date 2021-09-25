لماذا الهجوم الإعلامي علي الفريق أول ركن/عبد الفتاح البرهان – القائد العام للقوات المسلحة ؟





لماذا الهجوم الإعلامي علي السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن/عبد الفتاح البرهان – القائد العام للقوات المسلحة ؟

– هل ما قاله السيد الرئيس ليس حقيقياً؟ هل الحكومة الحالية لا تعتمد في تعيناتها علي المحاصصات والولاءات الحزبية؟ وهل لا يشتم أغلب الوزراء والمدراء في الأجهزة التنفيذية المختلفة المؤسسات العسكرية ليل نهار؟ وهل ليس هناك عملاء يتفاخرون بعمالتهم وهرولتهم للخارج؟ وهل الوضع الإقتصادي إزداد سوءاً بسبب التشاكس السياسي وتوزيع “الكيكة” دون الإلتفات لمعاناة المواطن؟ هي كلها أسئلة إجابتها بالتأكيد أنها صحيحة من قبل السواد الأعظم من الشعب السوداني الصامد الصابر، بإستثناء طبعاً الغرف الإعلامية التي تُحرك وتُدار لشغل المواطن البسيط عن كل هذه الأزمات وإفتعال المشاكل والأزمات ضد المؤسسة العسكرية لصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي كان الفشل الزريع في حلها.

– لقد صبرت المؤسسات العسكرية علي تصرفات الصِبيانية والهزلية من الكثيرين ليس لضعف أو وهن منها، إنما تقديرات لظرف البلاد وهي قادرة علي أن ترجع كل متطاول لحجمه الطبيعي بالقانون، ولكنها الكياسة والفِطنة التي تميز قادة المؤسسات العسكرية عن غيرهم من الكيانات الهلامية والطفيليين النشطاء تجّار الأزمات ومتسلقي الثورة، لعلمهم اليقين أن كل هذه الشتائم والسِباب لأن القوات المسلحة قالت كلمتها أن لا إكتناز للسلطة لحزب واحد أو مجموعة متسلقة وأن الإنتخابات هي التحول الديمقراطي الحقيقي وليس تُرهات وخطرفات البعض.

#الهيكلة_أضغاث_أحلام.

#من_غيرنا.

بقلم

أسد البراري