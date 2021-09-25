وصفتها بـ(العسل) هبة المهندس تتغزل في شقيقتها (شهد) يوم ميلادها





تغزلت الإعلامية المقيمة بدولة الإمارات، هبة المهندس، في شقيقتها، المذيعة شهد، بمناسبة عيد ميلادها، وهي تسرد الذكريات الجميلة التي جمعتهما، مع نشرها عدداً من الصور التذكارية، تظهر من خلالها شقيقتها شهد في مراحل عمرية مختلفة .

وكتبت هبة الله قائلة: (بتذكر يوم ولادتك كنت بشوفك وانتِ بتطلعي من بين عيون أمي تعب وألم ووهن، وشلتك بين أيدي، ولقيت في عيونك الحلوة ضحكة ما بتشبه أي ضحكة.. مواصلة: (سميتك شهد لأنك كنتِ العسل اللي قطر في مرارة أيامنا وقتها، كنت بينا بشقاوتك وغلاوتك؛ شفت الفرح في صوتك، وطفولتك الحلوة).

واختتمت: (اشتقت لكل الحاجات الحلوة اللي بينا؛ يا ربي يحفظك من كل شر، كل سنة وانتِ شهد اللي بنحبها).

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني