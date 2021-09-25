الأرصاد تتوقع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة في (11) ولاية





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتأثر أجزاء من ولايات (القضارف، سنار، النيل الأزرق، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال، جنوب وغرب كردفان، شرق وجنوب دارفور)، بتكون السحب الرعدية التي قد تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية والزوابع الرعدية، وقد تتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة. ونبهت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع للقيادة بحذر، ودعت ساكني المناطق المكشوفة والمنخفضة لإتخاذ التدابير اللازمة وتنظيم أنشطتهم الخارجية .

الخرطوم ( كوش نيوز)