بلغ عددهم (3.410) .. تزايدٌ كبيرٌ في أعداد طالبي اللجوء من الإثيوبيين بولاية القضارف





كَشف رئيس لجنة طوارئ الإثيوبيين ومُدير إسكان اللاجئين بمدينة خَشم القِربة، الفاتح محمد المقدَّم، عن تزايد أعداد طالبي اللجوء من قبيلتي (الكُومنت والقُمز) الإثيوبيتين الفارين من المناطق المُتاخمة لمدينة المتمة الإثيوبية إلى البلاد عن طريق معبر (تَاية) بولاية القضارف. وأوضح المقدَّم وفق صحيفة (السُّوداني) أن عدد طالبي اللجوء من قبيلة (الكُومنت) بلغ 2001 لاجئ إثيوبي، وعدد طالبي اللجوء من قبيلة (القُمز) بلغ 1409 لاجئين، ونوّه إلى أن طالبي اللجوء من قبيلة (الكُومنت) رُّحِلوا إلى مركزي استقبال (باسُندا وباسَنقا) بمحلية باسُندا بولاية القضارف، وطالبي اللجوء من قبيلة (القُمز) يقبعون بقُرى (تَاية وحَسكنيت وأم دِبلو وود العجوز) بذات المحلية، مُشيراً إلى أن آخر إحصائية لأعداد اللاجئين الفارين من حرب إقليم التيغراي منذ بداية الحرب في نوفمبر الماضي بالبلاد بلغ حوالي 75 ألف لاجئ إثيوبي مُوزّعين بين المراكز الدائمة ومراكز الاستقبال بولاية القضارف.

الخرطوم كوش نيوز