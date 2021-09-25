إنعقاد ملتقى الأعمال السوداني





عُقد بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ظهر السبت ملتقى الأعمال السوداني حول الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص للوصول لرؤية مشتركة من أجل النمو الإقتصادي وتحريك كل القطاعات الانتاجية والخدمية بحضور الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والدكتور الهادي محمد ابراهيم وزير الاستثمار و التعاون الدولي وعدد من وكلاء الوزارات الاتحادية وأعضاء اتحاد اصحاب العمل برئاسة السيد هاشم مطر رئيس الإتحاد. رحب الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية بهذا الملتقى الذي يأتي لتقارب وجهات النظر وللحوار مع الاعمال السوداني بخلق شراكة حقيقية لتحريك كل القطاعات من اجل بناء اقتصاد يقوده التشاور والافكار المتبادلة لتحقيق سياسات الدولة من اجل نهضة البلاد والنمو الإقتصادي. من جانب آخر أوضح الدكتور الهادي محمد ابراهيم وزير الاستثمار أهمية القطاع الخاص في تكامل الادوار مع القطاع الرسمي العام بما يشكله من أهمية قصوى في الانسجام مع وزارة الاستثمار وفق خططها والاستراتيجية التي تعمل بها مؤكداً ان من أولوياته الشراكة مع القطاع الخاص الذي يقود التنمية وشريكاً اساسياً في النظم والاجراءات التي تدعم السياسات الاقتصادية. ودعا رئيس عام اتحاد اصحاب العمل السوداني هاشم مطر الى العمل سوياً بجدية وفاعلية لمختلف القطاعات والمكونات الاقتصادية مستعرضاً أهمية الملتقى وأهدافه في هذا الوقت للوصول برؤية مشتركة تكاملية تحقق عمل القطاعين من اجل منفعة البلد. وقال هذا الملتقى يخلق منظومة للحوار بين القطاع العام والخاص والتي من شأنها دفع النمو الاقتصادي. واكد الملتقى ضرورة ان تتبلور كل هذه الافكار والرؤى واستمرار الشراكة من اجل الشمول السوداني.

الخرطوم ( كوش نيوز)