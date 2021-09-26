استمرار ارتفاع اللحوم البيضاء والمصنعة بالخرطوم





تشهد اللحوم البيضاء والمصنعة ارتفاعاً في الأسعار، وعزا بعض التجار ذلك لتراكمات ارتفاع أسعار الوقود، مما انعكس على ارتفاع أسعار الترحيل.

وشكا بعض التجار من الركود الحاد، وأكد تاجر لحوم بيضاء بالخرطوم، أحمد علي، في حديثه لـ(السوداني)، من وفرة عرض اللحوم البيضاء؛ بسبب الركود، مبيناً أن سعر كيلو فراخ الشركات (1٫600) جنيه، أما فراخ المزارع (1٫100) جنيه، ويشهد ندرة بالأسواق، أما سعر كيلو السجوك (3) آلاف جنيه.

وأوضح أن استقرار الأسعار أثر على إحجام التجار عن الشراء بكميات كبيرة من المنتجين والشركات خوفاً من الدخول في خسائر.

وأشار تاجر لحوم بيضاء ببحري، ناصر محمد، إلى ركود السوق وضعف القوى الشرائية، وتراجع الطلب، مبيناً أن سعر كيلو فراخ الشركات (1٫500) جنيه، متوقعاً تراجعاً في الأسعار نتيجة للركود، أما فراخ المزارع فتتراوح بين (1٫200-1٫250) جنيه للكيلو، وسعر بيض المائدة (1٫300) جنيه، وعزا ضعف القوى الشرائية للأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال تاجر لحوم بيضاء ومصنعة بأمدرمان، أحمد السر، إن هنالك تراجعاً كبيراً في حركة الشراء، مما انعكس على استقرار الأسعار المرتفعة أصلاً، مبيناً أن سعر كيلو البيرجر (3٫500) جنيه.

وفي السياق ذاته، قال تاجر لحوم مصنعة، خالد يحيى، إن هنالك ارتفاعاً في تكلفة الإعلاف؛ أدت لحدوث زيادة في اللحوم المصنعة، حيث بلغ سعر كيلو الكفتة (3٫300) جنيه، والبيرقر والسجوك (3٫500) جنيه، وشكا يحيى من الركود وعزوف المواطن عن الشراء بسبب الغلاء رغم الوفرة.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني