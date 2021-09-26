تحت شعار (قوة التأثير نحو قيادة التغيير) غادة عبد الهادي تمثل السودان في مؤتمر بتركيا





تستعد الإعلامية، غادة عبد الهادي، لتمثيل السودان في مؤتمر (المرأة القيادية والريادية) الذي يقام في تركيا يومي غدٍ الأحد وبعد غدٍ الاثنين.

ويجيء المؤتمر تحت شعار (قوة التأثير نحو قيادة التغيير – معاً نحو العالمية)

وستقدم غادة ورقة عمل عن (دور الإعلام الحديث وأثره في مناهضة خطاب الكراهية والعنصرية).

وقالت المذيعة بالتلفزيون القومي: (اللهم وفقني وسدد خطاي، وأعنّي على تمثيل بلدي خير تمثيل، اختياري للموضوع من واقع ما يحدث من تنمر على الوسائط كرد فعل تجاه اختلاف الأطراف دون موضوعية ولا احترام، مع تعمد تقليل شأن الآخر المختلف معه).

وأوضحت غادة أنها ستقدم مقترحات لتحجيم استخدام الإعلام الحديث في تمدد ظاهرة الكراهية وإبراز خطورة أن تصبح سلوكاً ملازماً لإدارة الاختلاف والتنوع في العالم بصورة عامة، وفي السودان بصوره خاصة.

صحيفة السوداني