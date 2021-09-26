تعهد أمريكي وإسرائيلي لإنعاش الاقتصاد السوداني





كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة عن توقيع وشيك لاتفاقية تعاون استخباراتي وأمني بين السودان وتل أبيب وواشنطن بالتزامن مع توقيع اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل رسمياً في واشنطن. وأكدت المصادر أن عملية التطبيع ستشمل علاقات سياسية واقتصادية وأمنية ودبلوماسية، على غرار ما جرى مع الإمارات والبحرين، مقابل تعهّدات بإنعاش الاقتصاد السوداني عبر سلسلة استثمارات دولية وإسرائيلية، من خلال مؤسسة التنمية الإسرائيلية في أفريقيا. ووفقاُ لمصدر مطلع فمن المرجح أن يتم توقيع التطبيع منتصف أكتوبر القادم. فيما أكدت مصادر الأمريكية مطلعة بحسب صحيفة اليوم التالي، زيارة المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان للسودان الأسبوع القادم للتأكيد على الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية بعد إحباط المحاولة الانقلابية.

الخرطوم (كوش نيوز)