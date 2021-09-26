



سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الاثيوبية 472 مليون متر مكعب أقل من معدل الفيضان، وسجل منسوب نهر عطبرة 96 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيص 140 مليون متر مكعب. وأكد البيان اليومي للجنة الفيضان اليوم الأحد بحسب (سونا)، إرتفاع التصريف اليومي خلف سد الروصيرص الى 332 مليون متر مكعب مقابل 303 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفع كذلك التصريف خلف خران جبل الأولياء إلى 129 مليون متر مكعب مقابل 123 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 79 مليون متر مكعب مقابل 86 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي مروي ارتفع التصريف إلى 479 مليون متر مكعب مقابل 468 مليون متر مكعب ليوم. أمس. وأوضح البيان اليومي أن المحطة الوحيدة التي سجلت منسوباً حرجاً هي محطة القويسي بنهر الدندر 14.20 متراً أعلى من منسوب الفيضان 13.50 مترh بـ 70 سم. وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات أن جميع القطاعات تشهد إستقراراً. ونبهت اللجنة في تقريرها أن على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة. وأكدت اللجنة بإستمرار التخزين في جميع الخزانات.

الخرطوم (كوش نيومز نيوزم)