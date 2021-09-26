شرط إثيوبي للتوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة





أعلنت إثيوبيا أنّها لن توقّع على أيّ اتّفاقٍ مع مصر والسودان بشأن سد النهضة إلا في حالة واحدة فقط. وقال عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين في مباحثات سدّ النهضة إبراهيم إدريس، لمصادر مطلعة أمس، إنّ بلاده ستوقّع على اتّفاق مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنمية المستقبلية من خلال الاستفادة من مصادرها المائية. وأكد أنّ إثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أيّ اتّفاقٍ ملزمٍ من الممكن أنّ تؤثّر على خططها في التنمية. وأضاف الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات ووقف تدويل وتسييس القضية والتوصل لحلول ذكية. والأسبوع الماضي بحسب صحيفة اليوم التالي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بيانًا رئاسيًا يعيد بموجبه ملف سدّ النهضة الإثيوبي إلى الاتحاد الأفريقي.

الخرطوم (كوش نيوز)