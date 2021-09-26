خالد عمر : لن ننساق لمحاولات جرنا للقطيعة مع المكون العسكرى





قال رئيس شئون مجلس الوزراء خالد عمر فى المؤتمر الصحفي الذى عقدته لجنة ازالة التمكين بمقرها بالخرطوم مساء الاحد أن سحب القوات التى تؤمن مقرات اللجنة كان خطوة فى سياق سلسلة من الاعتداءات التى ظلت تتعرض لها اللجنة واشار الى أن الانقلابين لم يتجراو فى التفكير بالانقلاب الا بعد أن ظنوا أن الشعب قد مات لكن هيهات واضاف بان كل انقلابي سوف يراجع نفسه بعد مشاهدة جموع الثوار التى زحفت المقر لجنة ازالة التمكين لحمايته بعد سحب القوات المشتركة والتى تتكون من الشرطة والجيش والدعم السريع لقد فشلت محاولة النيل من اللجنة بسحب القوات واكد خالد عمر فيما كان الحضور المحتشد بالقاعة يردد( الجيش ما جيش البرهان الجيش جيش السودان) بان الرسالة المهمة التى يجب أن يعلمها الجميع أن الشعب السودان ليس لديه مشكلة مع القوات المسلحة وشدد عمر على اهمية الهيكلة العسكرية من اجل جيش واحد مهني وعدم الانسياق لمحاولة جرهم للقطيعة مع المكون العسكري ولخص خالد عمر مهام المرحلة الانتقالية التى تبقي منها نحو عامين فى مواصلة مهمة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واصلاح الاجهزة العسكرية والامنية.

الخرطوم ( كوش نيوز)