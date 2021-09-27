اتفاق مع نظارات البجا للسماح بمرور صادر نفط الجنوب





اتفق الوفد الحكومي الاتحادي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة ببورتسودان، على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر.

وانعقد أمس ببورتسودان اجتماع مشترك برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، رئيس الوفد الحكومي، ضم لجنة أمن البحر الأحمر ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة برئاسة ناظر الهدندوة الناظر محمد الأمين تِرِك. وقدّم الوفد الحكومي خلال الاجتماع، عدداً من المُقترحات لحل قضية شرق السودان، شملت فتح الموانئ والطريق القومي، كما اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته مُلزمة للحكومة وأهل الإقليم.

وأعلن كباشي، ضمان أمن الحراك الأهلي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وعدم التعرُّض له من أية جهة حتى يتم التوصُّل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة، وأمّن كباشي على عدالة قضايا شرق السودان، وأشار إلى أن الطريقة السلمية التي تم بها التعبير عنها تتوافق مع مبادئ ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة. من جانبه، أكد الناظر تِرِك بحسب صحيفة الصيحة، قبولهم المبدئي بالمقترحات التي قدمها الوفد الحكومي، وطلب إمهالهم أسبوعاً للتشاور مع التنسيقيات المُتحالفة مع المجلس التي لم تَحضر الاجتماع.

الخرطوم: (كوش نيوز)