“المركزي” يتعهد بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد معدات حصاد القطن





تعهد بنك السودان المركزي بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد معدات حصاد القطن وآلياته.

وأكد وزير الزراعة والغابات، رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، الطاهر حربي، ضرورة النظر إلى القطن بوصفه محصولاً إستراتيجياً، ودعا، خلال اجتماع اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، لإنجاح عمليات حصاده وحلجه.

وتداول الاجتماع الترتيبات الأولية والتجهيزات المطلوبة لعمليات حصاد وحلج القطن.

وأكدت شركات القطاع الخاص استعدادها للمشاركة في العمل، وتوفير حاصدات القطن سواء بالبيع أوالإيجار؛ تيسيراً للمزارعين، وتوفير قطع الغيار للحاصدات الموجودة في حقول الإنتاج.

ووقف الاجتماع على عدد المحالج وجاهزيتها، ودعا القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ووجه بإستقطاب الشباب في عمليات حصاد القطن لحل أزمة العمالة فيه.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني