استئناف صادر النفط من ميناء بشائر





اعلنت وزارة الطاقة والنفط عن اسئناف صادر البترول اليوم وعودة ميناء بشائر للعمل بصور طبيعية حيث تجري اليوم عمليات شحن احدى السفن بعد ان انتظمت جدولة البواخر القادمة لتحميل النفط للصادر.

يجئ ذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع المحتجين بشرق السودان لاستئناف عمليات صادر الخام النفطي وذلك بواسطة الوفد الرسمي الذي زار مدينة بورتسودان أمس بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي يرافقه عدد من الوزراء من بينهم وزير الطاقة والنفط ، وقادت هذه الخطوة لازالة القلق الذي ساد قطاع النفط منذ اغلاقة تخوفاً من عواقبه الوخيمة على الصناعة النفطية بالسودان.

واكدت الوزراة على ان إمداد المنتجات البترولية في كل ولايات السودان مطمئن جداً ويجري بصورة طبيعية ولا يوجد ما يدعو للقلق في ظل عمل مصفاة الخرطوم كالمعتاد على رفد البلاد بالمنتجات البترولية.

سونا