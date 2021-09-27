برنامج تسويق الثروة الحيوانية بشمال كردفان ينظم دورة مرشدي الاتصال





نظم برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود بولاية شمال كردفان دورة تدريبية لمرشدي الاتصال لمجتمعات المشروع، تحت شعار (بناء قدرات مرشد الاتصال لتمكينه من المساهمة الفعالة في تحقيق استدامة أنشطة التسمين) لـ 55 دارسا من 14 مجتمعا ريفيا، بحضور دكتورة عائشة محمد نور ممثل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وممثل مؤسسة مشكاة للتمويل الأصغر. وثمنت د. عائشة محمد نور ممثل مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية وممثل الوزارة، جهود البرنامج في تدريب المجتمعات الريفية، خاصة في مجال الثروة الحيوانية. ودعت إلى مواصلة الدورات بالقرى لتكون مركز خدمات متكامل، ورعاية وتبنى المصفوفة التي تخدم وتنهض بالمجتمعات المحلية. وقال د. مرتضى محمد البشير منسق برنامج تسويق الثروة الحيوانية بالإنابة وفق ( سونا) إن برنامج تسويق الثروة الحيوانية يعتبر من المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة المجتمعات لتصل إلى الخدمات وزيادة إنتاج الحيوان والمساعدة للوصول إلى مؤسسات التمويل، مشيرا إلى ضرورة اتباع الممارسات الجيدة. ودعا الشركاء إلى التفاكر في مصفوفة خروج البرنامج، التي ستعقد في نهاية الأسبوع. وشكر المرشدين الذين حضروا التدريب. وقال ميسر الدورة المهندس أمين هباني إن الدورة تستهدف كل مرشدي الاتصال من معاونين بيطريين، وتدريب للمجتمعات. وأشار إلى نجاح تجربة المشروع في توصيل الرسالة.

كوش نيوز