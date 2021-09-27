



في عملية نوعية تمكنت إدارة مباحث حماية المستهلك من ضبط شبكة إجرامية تعمل في تجارة الكتاب المدرسي الخاص بمرحلة الأساس في ظل العجز الواضح في توفيره هذه الأيام بسبب الظروف الاقتصادية المعلومة للجميع وذلك بمخزن بسوق امدرمان وبالعودة لتفاصيل الضبطية وبحسب المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات لإدارة حماية المستهلك تفيد بتوفرالكتب المدرسية الخاصة بمرحلة الأساس بإحدى المكتبات المشهورة بسوق أم درمان وعلى إثر ذلك تم تكوين فريق ميداني للمراقبة وتأكيد المعلومة بجانب وضع حدا لهذا العمل الإجرامي الذي يهدف لتجفيف الكتب الدراسية من المدارس الحكومية وطرحها في الأسواق باسعارتجارية بغية تحقيق كسب مادي غير مشروع ومن خلال تفعيل العمل البحثي والميداني نجح الفريق في التوصل إلى المخزن الخاص بصاحب المكتبة وبناء علي ذلك تم إستصدار الأوامر النيابية الخاصه وتم تحريك قوة إلى منطقة أم درمان حيث تم مداهمة المخزن وضبط المتهم صاحب المكتبة المعروفة بمدينة امدرمان وأسفرت عملية تفتيش المخزن بالعثور على عدد (16000) كتاب خاص بمرحلة الأساس لمختلف المواد والمناهج تم إقتياد المذكور لمباني الإدارة وعند إخضاعه للتحقيق أفاد أنه قد إشترى هذه الكمية من الكتب من شخص وقد أرشد عنه بحوالي (6000000) ستة مليون جنية وقد أكد له بأنها قد خرجت من الوزارة بموجب تصديق رسمي وبطرق شرعية وعلي ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم181 تحت المادة (15)من قانون تنظيم التجارة تم حجز المعروضات بمخزن بمحلية أم درمان لدى إدارة التعليم المدرسي بالمحلية وحجز المتهم بحراسة القسم الشمالي الخرطوم لحين ضبط بقية أعضاء الشبكة وقد تمت مخاطبة مدير إدارة التعليم للإفادة عن الكتب موضوع البلاغ ولمعرفة الجهة التي تم صرفها لها وذلك عبر ألارقام المتسلسلة على الكتب وقد تم تكوين فريق آخر للإيقاع ببقية أعضاء الشبكة في اقرب وقت ممكن ومستمر التحري والعمل الميداني وتسخير كافة إمكانات الإدارة لتسديد هذا البلاغ وتقديم المتورطين للعدالة.

كوش نيوز