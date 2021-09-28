بالفيديو.. رد فعل عادل إمام بعد تقليد حفيدته مشهدا من مسرحية “مدرسة المشاغبين”





كشفت هالة مقبل حفيدة الفنان المصري عادل إمام، عن ردة فعل جدها عندما شاهد الفيديوهات الخاصة بها عبر السوشيال ميديا، وتقليدها مشهدا من مسرحية “مدرسة المشاغبين”.

وقالت حفيدة الفنان عادل إمام، في أول ظهور إعلامي لها خلال لقائها مع “برنامج et بالعربي”: “جدو لما شاف الفيديوهات الخاصة بيا وأنا بقوم بتقليده أثناء مشهد له بمسرحية مدرسة المشاغبين ضحك وإتبسط جدا”.

وكشفت عن طريقة معاملة جدها لها ولباقي أحفاده، مؤكدة على أنه يشجعهم جميعا على ممارسة هواياتهم ويحفزهم كثيرا، كما كشفت أن أقرب أعمال جدها لقلبها هو مسلسل “صاحب السعادة”، ومسلسل “عوالم خفية”، وفيلم “مرجان أحمد مرجان”.

وكان آخر أعمال الزعيم السينمائية فيلم “زهايمر”، الذي عرض في العام 2010، وشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.

ينما كان آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل “فلانتينو”، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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