تراجع توزيع الدقيق المدعوم لنسبة (25%)





كشف رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابز، إسماعيل عبد الله، في حديثه لـ(السوداني) عن تراجع نسبة توزيع الدقيق من غرفة الدقيق بوزارة الصناعة للنصف من (50) لـ(25%) لدوام استمرار عمل المخابز، واشار إلى أن حصة الدقيق المدعوم الأسبوعية (30) جوالاً لكل مخبز، مضيفاً إلى أن تراجع الحصص تم تزامناً مع إغلاق الشرق وبدء العام الدراسي، متوقعاً المزيد من إغلاق المخابز، وطالب الدولة بالتدخل العاجل لحل مشكلة الشرق، وأوضح أن إغلاق طريق الشرق انعكس سلباً على سير عمل المخابز، مقترحاً تقديم دعم عيني لتحسين وضع المخابز المدعومة حتى تنافس المخابز التجارية.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني