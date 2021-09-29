تنفيذ مشروع الاستجابة لطوارئ الخريف بولاية سنار





اكد د. محمد عز العرب الحاج دفع الله مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار ان وزارته ومنظمة رعاية الطفولة العالمية تنفذان مشروع الإستجابه للمتأثرين لطوارئ الخريف بمحليات السوكي الدندر وابو حجار. وثمن عز العرب مجهودات منظمة رعاية الطفولة مكتب ولاية سنار وتعاونها المستمر مع الوزارة خاصة في تشغيل وتجهيز مركز العزل بالولاية مبينا ان المشروع سيتم بالتنسيق مع إدارات الطوارئ والصحة الإنجابية وصحة الأسرة كما أشاد بمشروع المنظمة الذي يغطي عشرة مراكز صحية بمحلية ابوحجار والتي وصلت لمرحلة تقديم الخدمة بجودة عالية مبينا سعيهم لتكون نواة لجعل كل المراكز بالولاية مثلها. من جهته أكد الباشمهندس محمد ادم فضيل مدير منظمة رعاية الطفولة مكتب ولاية سنار ان مشروع الإستجابة للمتأثرين لطوارئ الخريف بمحليات السوكي والدندر وأبو حجار يأتي بدعم من صندوق العون الانساني السوداني ( S.H.F) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OSHA)بميزانية 350 ألف دولار وتشمل ثلاث قطاعات أولها قطاع الصحة والذي يشمل تقديم حزم الرعاية الصحية الأولية عن طريق تسيير (40)عيادة جواله وتوفير الأدوية والكوادر وتدريب الكوادر الصحية كما يشمل مكافحة الأوبئة والترصد المرضي وتقديم معينات الولادة الآمنة عبر برنامج الصحة الإنجابية وتدريب اتيام الاستجابة للطوارئ كما كشف فضيل عن محور المشروع الثاني المتمثل في قطاع المياه وإصحاح البيئة والذي يحتوي على صيانة محطات مصادر المياه وتدريب كوادر في جودة وسلامة المياه وتوزيع أدوات مراقبة جودة المياه بتوزيع معينات النظافة الشخصية لعدد 1200 أسرة ومواد غير غذائية لعدد 1500 أسرة باستهداف الوصول لعدد 22 ألف فرد بالمحليات الثلاث المستهدفة بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة مشيدا بالتعاون الكبير من قبل الوزارة.

الخرطوم ( كوش نيوز)