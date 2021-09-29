دينار تلتقي مسؤولة المرأة بالامم المتحدة بالخرطوم





عبرت السيدة بثينة ابراهيم دينار، وزيرة الحكم الاتحادي، عن ارتياحها لمواقف مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالخرطوم الداعمة لقضايا المرأة السودانية، واهتمامه بها علي كل المناحي وبخاصة ما يتعلق بالتمثيل العادل لها في كل مستويات الحكم ومشاركتها في كافة محاور مؤتمر نظام الحكم في السودان وتوصيل صوتها في القضايا الملحة التي تسهم في تحسين صورتها وبناء قدراتها. جاء ذلك لدي لقائها ظهر الاربعاء بمكتبها بالوزارة السيدة مسز عاجي، مسئولة مكتب المرأة بالامم المتحدة بالسودان. >واوضحت الوزيرة أن المسئولة طلبت عمل استبيان يتضمن تقييم مستوي مشاركة المرأة في إدارات الوزارة المختلفة، ومن جانبها ستعمل تقديم المساعدات الممكنة لمزيد من تطوير أداء المرأة العاملة.و اضافت الوزيرة وفق (سونا) ، أن الأيام القادمة ستشهد انطلاق الاحتفالات باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في نوفمبر المقبل، والذي سيأخذ شكلا نوعيا علي مستوي مكان الاحتفال، بخروجه هذه المرة الي الريف. من جانبها اعربت مسؤولة الامم المتحدة عن شكرها وتقديرها للدور الذي تطلع به الوزارة تجاه قضايا المرأة واستحقاقاتها في اتفاقية جوبا لسلام السودان، في كل مايتعلق بمحاور التمثيل وعدالة المشاركة في أجهزة الحكم اسهاما في بناء قدراتها .

الخرطوم ( كوش نيوز)