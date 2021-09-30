شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية تتغزل في “حميدتي” وتطلب الزواج منه لتقاسمه حِمل البلد





أثار مقطع فيديو متداول جدلاً كثيفاً في أوساط منصات التواصل الاجتماعي، نظمت فيه شاعرة سودانية، قصيدة تتغزل فيها بالفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وتطلب الزواج منه حتى تتقاسم معه هموم وحمل البلد، مؤكدة حبها له.

وقالت الشاعرة التي تدعى “سماح مضوي” وفق ما ظهر على المقطع: ياحميدتي بالله قول ليا بس كيفن أعشق سواك .. والله بريدك وبي ريدي ليك بتحداك ..



إلى أن تقول: وحيات الله من دون الخلق قلبي نقاقك.. خليني اتقاسم حمل البلد معاك .. خليني اكون ليك الفرح والقلب الهواك .. وأكون ليك النجم وضي سماك .. وياحميدتي قول ليا بس كيف أعشق سواك.

الخرطوم: (كوش نيوز)