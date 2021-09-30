جمعية حماية المستهلك تطالب الحكومة بايقاف ثمرات حتى لا تتهم بالفساد





شددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة إيقاف مشروع الدعم الاجتماعي ” ثمرات ” وقال رئيس الجمعية ياسر ميرغني: على الحكومة الانتقالية أن تسرع في الإقدام على خطوة ايقاف ثمرات حتى لا توصم بالفساد وأوضح ياسر في تصريح لـ(الجريدة) أن المشروع ذهب لغير المستحقين ودلل على ذلك بفتح مراكز عديدة لثمرات بالعمارات والطائف والمنشية في وقت يعاني فيه المستفيدون في الأحياء الطرفية من محدودية نوافذ الصرف على الرغم من أنها تمثل الشرائح المستهدفة بالمشروع، وأعلن رئيس جمعية حماية المستهلك عن توقف حملات مراقبة الأسواق، وأرجع ذلك الى فشل الحكومة في تقديم المساعدات المالية واللوجستية اللازمة ،ولفت الى أن المجلس القومي لحماية المستهلك لا يملك مقراً ولا مركبات أو نثريات، وتحسر على أن الحكومة تقذف بالمواطن في حلبة مصارعة أسعار السلع في الأسواق دون حماية قانونية وتوقع استمرار انفلات الأسعار واتهم جهات، لم يسمها، حالت دون اجازة المقترحات التي تقدم بها المجلس القومي لحماية المستهلك واتهمها بأن لها مصلحة في الأسواق، ودعا ميرغني السياسيين بعدم المتاجرة بخطب رنانة حول برنامجي سلعتي وثمرات وقطع بأنها لم تحقق اي انخفاض في مستوى ارتفاع الأسعار على أرض الواقع.

الخرطوم: عبد الرحمن حنين

صحيفة الجريدة