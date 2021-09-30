مدير الميناء الجنوبي: البلاد تخسر آلاف الدولارات يومياً بسبب الإغلاق





قال مدير الإدارة العامة للميناء الجنوبي ببورتسودان، أحمد محجوب، إن الميناء مغلق منذ يوم السابع عشر من سبتمبر من قبل أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا، مشيراً إلى أن البجا لديهم قضية حقيقة تحتاج لحل عاجل.

وأكد أن الحركة بالميناء الجنوبي متوقفة تماماً، وكذلك كل عمليات الشحن والتفريغ والأنشطة المصاحبة، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة جداً للولاية والسودان ككل.

وقال محجوب إن محطة الحاويات تخسر مئات الآلاف من الدولارات يومياً، وقال إن الوفد المركزي ركز على قضية فتح خطوط النفط الخاص بدولة جنوب السودان، كما قام بطرح مقترحات للمجلس الاعلى لنظارات البجا الذي طلب مهلة أسبوع للرد عليها، مشيراً للضرر الكبير على الشركات والمخلصين وعمال اليوميات بالميناء الذين توقف حالهم تماماً، داعياً لحل الأزمة بشكل عاجل.

صحيفة السوداني