إلهام شاهين تسبب أزمة جديدة بعد مشاجرتها مع فتاة تقف خلفها





تشاجرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مع أحد الأشخاص الذين وقفوا خلفها أثناء توقيعها لكتابها الصادر من المهرجان القومي للمسرح.

وتفاجأت الفنانة المصرية بشخص يقف خلفها، وهي توقع على كتبها، فانفعلت قائلة لكل من خلفها: “مبحبش حد يفضل واقف ورايا، بتضايق من الوقفة دي”.

جاءت تلك الواقعة، بعد ساعات من انفعالها الشديد على فتاة في حفل افتتاح المهرجان، حينما كانت تسجل مع القنوات الفضائية وطلبت منها الرحيل من خلفها، ثم قالت إن ما يحدث ما هو إلا موقف غير حضاري: “شكلنا وحش، لازم وسائل الإعلام ينبهونا على ما يحدث”.

وكرّم المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل افتتاح الدورة الـ14 مساء الاثنين، عددًا من نجوم الفن، منهم: “عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، إلهام شاهين، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة أمال بكير، فضلا عن تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز”.

روسيا اليوم